Дрон атаковал военную базу США в сирийском Дейр-эз-Зоре

Сообщается о трех взрывах

Военная база США у богатого нефтью месторождении в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована беспилотным летательным аппаратом. Источник, сообщивший об этом, утверждает, что на территории военного объекта прогремели три взрыва.

В Вашингтоне ранее заявили, что одобрили планы ударов по иранским объектам и военным на территории Ирака и Сирии. Отмечается, что это станет ответом на недавнюю атаку на базу США на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Это нападение стало самым резонансным за последнее время. В результате атаки погибли трое американских военнослужащих, еще 40 получили ранения. В Вашингтоне решили, что атаковавший базу беспилотник был произведен в Иране.

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