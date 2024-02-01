Нацгвардия Флориды отправилась в Техас

Губернатор штата Рон Десантис решил "остановить вторжение на южной границе"

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил об отправке батальона Национальной гвардии в Техас. По его словам, около тысячи нацгвардейцев окажут помощь соседнему штату в урегулировании ситуации на границе.

Десантис выступал перед журналистами в окружении гвардейцев штата. По его словам, жители Флориды должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда.

По планам властей Флориды, батальон нацгвардии численностью до тысячи человек отправится в Техас уже в ближайшее время. Нацгвардейцам будут помогать добровольцы из так называемой гвардии штата Флорида – структуры, воссозданной Десантисом в 2022 году, передает РИА Новости.

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