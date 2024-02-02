ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Камкин: Власти Германии плевать хотели на своих фермеров

08:52
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Канцлер Шольц самоустранился в кризисной ситуации

Как собираются в Брюсселе контролировать использование Киевом выделенных ему денег? Какие дополнительные расходы лягут на плечи европейских налогоплательщиков? Рискнет ли Запад пойти на конфискацию замороженных российских активов?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" ответит старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Макрон неожиданно воспылал любовью к французским фермерам. Сказал, что прекрасно их понимает. Но у него перед глазами до сих пор стоят "желтые жилеты". А вот в Германии, например, на фермеров просто плевать хотело правительство. Перед Бранденбургскими воротами собираются многотысячные демонстрации, Шольц же в данной ситуации просто самоустранился", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Протесты фермеров
Протесты фермеров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.