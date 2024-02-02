Политолог Камкин: Власти Германии плевать хотели на своих фермеров

Канцлер Шольц самоустранился в кризисной ситуации

Как собираются в Брюсселе контролировать использование Киевом выделенных ему денег? Какие дополнительные расходы лягут на плечи европейских налогоплательщиков? Рискнет ли Запад пойти на конфискацию замороженных российских активов?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" ответит старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Макрон неожиданно воспылал любовью к французским фермерам. Сказал, что прекрасно их понимает. Но у него перед глазами до сих пор стоят "желтые жилеты". А вот в Германии, например, на фермеров просто плевать хотело правительство. Перед Бранденбургскими воротами собираются многотысячные демонстрации, Шольц же в данной ситуации просто самоустранился", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

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