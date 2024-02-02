Латвия запретила своим спортсменам соревноваться с русскими и белорусами

Рига нашла свое самоопределение в поиске идеологического противника

"Быстрее, выше, сильнее" - сегодня главный олимпийский лозунг можно сдать в утиль. Спорт больших достижений окончательно превратился в инструмент политической борьбы и сведения идеологических счетов. В Латвии принят закон, запрещающий местным атлетам участвовать в соревнованиях с русскими спортсменами. Давис Мартиньш Даугаветис, глава подкомитета по спорту сейма Латвии, указал русским и белорусам, что они больше не могут претендовать на участие в Олимпийских играх. Так и сказал. Неизвестно, сколько раз перевернулся в гробу основатель современного олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Но раз Латвия сказала…

Сегодня самоопределение Латвии - это поиск идеологического противника. И в советском прошлом, и в спортивном настоящем. В том, что касается спорта, советские достижения трудно переписать на новый лад. Имена атлетов родом из Латвии стали известны всему миру благодаря тому, что выступали они за сборную Советского Союза. Знаменитый копьеметатель Янис Лусис стал единственным латвийским спортсменом с полным комплектом олимпийских медалей: золотой, серебряной и бронзовой. В новой Латвии олимпийский чемпион, боровшийся с тяжелой болезнью, с горечью говорил - у латвийского государства интереса к помощи выдающемуся спортсмену нет.

Легендарный хоккейный форвард Хельмут Балдерис, игравший за рижское "Динамо", а затем сделавший карьеру в ЦСКА, - самый титулованный хоккеист из Латвии. Славу ему принесла игра за сборную СССР. И знаменитая на весь мир звезда баскетбола Ульяна Семенова, выступавшая за рижский клуб ТТТ, стала двукратной олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, 10-кратной чемпионкой Европы именно в составе сборной Советского Союза.

Этническая принадлежность и место прописки тогда роли не играли. Ими восхищалась и Латвия, и весь Советский Союз. Теперь политика правит спортом. И отказав себе в праве честно соревноваться с русскими и белорусскими спортсменами, Латвия одновременно начала одерживать победы над теми, с кем несложно расправиться.

Российское посольство сообщило: русские супруги, каждому - 71 год, не смогли сдать в Латвии языковой экзамен. В результате потеряли социальные выплаты, доступ к банковским услугам и лишились вида на жительство. Тот факт, что оба пенсионера глухонемые от рождения, в расчет не принимается. Очередная победа латвийских патриотов. Такой вот спорт.

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