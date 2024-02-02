На краснолиманском потери противника за день составили более 290 человек

На южнодонецком направлении российские войска сорвали две атаки ВСУ и шесть попыток ротации под Новомихайловской и Старомайорским. На краснолиманском потери противника за день составили более 290 человек. На донецком участке фронта подразделения группировки "Юг" овладели более выгодными рубежами. За сутки уничтожены РСЗО "Град", британская самоходка АS-90, три американских М777, две гаубицы "Мста-Б" и еще пять САУ различных модификаций.

Под Артемовском расчеты FPV-дронов группировки "Юг" уничтожили опорные пункты и технику киевских боевиков. Обнаружив врага, бойцы выдвинулись к линии соприкосновения и запустили беспилотники, оснащенные боеприпасами. Несколько "птичек" влетели в блиндажи и окопы. Все находящиеся в них были ликвидированы. Другие дроны точно сбросили гранаты по намеченным целям.

Небольшие и быстрые БПЛА наших подразделений - практически неуязвимы. Менее чем за неделю на этом участке противник потерял пять единиц техники и 60 военнослужащих.

На купянском направлении расчеты самоходных гаубиц "Мста" уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ. Корректировку проводили с помощью беспилотников. Артиллеристы оперативно выдвигаются на позиции. От получения координат до выстрела проходят считанные минуты. Бойцы наносят точечные удары из 152-миллиметрового орудия по танкам, БТР, опорникам и радиолокационным станциям врага, постоянно меняя место дислокации. Контрбатарейную борьбу ведут с неподготовленных позиций в любое время суток и выходят в ней, как правило, победителями.

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