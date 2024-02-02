Минобороны представило новых героев СВО

Лейтенант Дмитрий Митраков с подчиненными на протяжении нескольких часов сдерживали атаки ВСУ

Минобороны России представило новых героев СВО.

Майор Камал Насрулаев и его бронегруппа в течение суток поддерживала огнем мотострелков, которые выбивали радикалов из населенного пункта. Когда противник начал массированный обстрел, Камал вывел основные части батальона в безопасное место и вступил в бой. Уничтожены два вражеских танка, четыре БМП и более 30 националистов.

Лейтенант Дмитрий Митраков с подчиненными на протяжении нескольких часов сдерживали атаки ВСУ. Находясь под минометным и артиллерийским огнем противника, подразделение Митракова предотвратило диверсию боевиков в районе наших позиций. Радикалы понесли существенные потери.

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