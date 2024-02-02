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Протесты в Аргентине переросли в столкновения с полицией

08:42
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Тысячи недовольных реформами нового президента митингуют у здания Национального конгресса

Не менее 15 человек пострадали в результате столкновений протестующих с полицией в столице Аргентины.

Тысячи недовольных реформами нового президента Милея вторые сутки митингуют у здания Национального конгресса. Попытки манифестантов перекрыть дороги жестко пресекаются: стражи порядка применяют дубинки, водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Депутаты от оппозиции назвали такие действия правоохранителей репрессиями и в знак протеста покинули зал заседаний. Однако парламентское большинство отказалось прерывать сессию.

Законодатели обсуждают так называемый "сводный закон" - более 300 "шоковых" реформ по либерализации экономики страны. Они предполагают, помимо прочего, масштабное сокращение государственных расходов.

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Протесты в Аргентине
Протесты в Аргентине
Протесты в Аргентине
Протесты в Аргентине
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