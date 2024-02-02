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На заводе в Турции неизвестный мужчина взял заложников

08:45
  • пятница
  • 02 февраля 2024

На их освобождение ушло почти 10 часов

Турецкая полиция освободила заложников, которых почти десять часов удерживал вооруженный мужчина.

На заводе в городе Гебзе недалеко от Стамбула бывший сотрудник предприятия не только ограничил свободу семи человек, но и транслировал происходящее в соцсетях. На теле мужчины находился пояс - как полагают, с самодельным взрывным устройством. Он сообщил, что пошел на преступление в знак протеста против израильской операции в секторе Газа, и потребовал обеспечить ему выезд из Турции.

Около полуночи спецназу удалось задержать нарушителя. В результате его действий никто не пострадал. Более того, мужчина разрешил отметить день рождения одного из заложников.

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