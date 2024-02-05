Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Меркурий перешел в знак прохладного Водолея

Овны

Интересный понедельник: звезды обещают новости или перемены. Возможно, вы решите круто изменить свою жизнь - уехать, удалиться из социальных сетей или сменить работу.

Тельцы

Мотивирующая новость для каждого представителя знака: Меркурий сегодня перешел в ваш сектор бизнеса, карьеры и достижений. Закатывайте рукава, если хотите чего-то достичь!

Близнецы

Знаки воздуха становятся еще влиятельнее, ведь у вас в гостях теперь не только Солнце и Плутон, но и Меркурий. Путешествия, учеба, открытия ждут вас.

Раки

Работа не идет из головы? Переживаете из-за учебы или денег? Сядьте и напишите, что будете делать в самом худшем случае - это придаст вам уверенности и оптимизма.

Львы

Личная жизнь оживилась - и как раз вовремя. Меркурий до 23 февраля будет помогать вам налаживать и заводить отношения, смелее говорить "нет" или "да".

Девы

Меркурий - ваша главная планета, и сегодня он перешел в знак прохладного Водолея. В ближайшие три недели берегите здоровье, принимайте витамины, заботьтесь о себе.

Весы

Вы можете бежать в магазины для творчества или туда, где продают товары для хобби. Впереди три недели, когда вы будете креативны и, возможно, влюблены!

Скорпионы

Представители этого знака очень стойкие по природе, но даже вам нужны абсолютно домашние периоды. Можете с легким сердцем менять тусовки и поездки на вечера в пижаме перед телевизором.

Стрельцы

Меркурий сегодня перебрался в знак революционера Водолея, предлагая обновить свои планы и календари. Впустите свежий ветер в свою жизнь, а все старое отправьте в корзину.

Козероги

Меркурий наконец покинул ваш знак, а значит, пора расслабиться. Похвалите себя за достижения декабря-января и отдохните душой - ведь вы так долго были напряжены!

Водолеи

В ваш знак прибыл Меркурий - планета скорости и коммуникаций. До 23 февраля ваши слова будут в большой в цене, а интерес к вам подрастет - будьте к этому готовы!

Рыбы

Для вас настает время самокопания, которое у всех бывает раз в году. Разложить по полочкам свои проблемы лучше всего под контролем психолога или другого специалиста.

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