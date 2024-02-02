"Надо помочь": Путин заявил, что ФРГ уничтожает свой автопром

Этот вопрос обсудили во время визита президента на выставку "Россия"

Германия собственноручно уничтожает свою автомобильную промышленность — об этом в четверг, 1 февраля, заявил российский лидер Владимир Путин во время очередного посещения выставки "Россия" на ВДНХ.

Когда президент осматривал павильон Сбербанка, ему рассказали о первом вкладчике кредитно-финансовой организации Николае Кристофари.

Как оказалось, в поездке по Германии Кристофари довелось обращаться за услугами в часовую мастерскую, где работал Карл Бенц — будущий создатель первого автомобиля на двигателе внутреннего сгорания. Из этого во время экскурсии для Владимира Путина сделали шутливый вывод о том, что "немецкий автопром начался с нас".

Глава государства при этом подчеркнул, что сейчас Германия занимается уничтожением своей автомобильной промышленности, а потому "надо бы как-то помочь им", сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российский автопром получил второй шанс, которым в этот раз точно воспользуется. В частности, речь идет про совместные производства с китайскими партнерами.

На одном из совещаний по развитию промышленности с участием президента акцент был сделан на развитии отечественного автопрома. Каждому иностранному предприятию нашли российского бенефициара, благодаря чему удалось подобрать и индустриальных партнеров. В столице успешно функционирует обновленный завод "Москвич", в Петербурге новая площадка появилась у "АвтоВАЗа".

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