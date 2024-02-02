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Киев подтвердил просьбу к России передать тела пленных с Ил-76

08:38
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Они погибли после того, как ВСУ сбили самолет

Киев действительно обращался к России с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Стало известно содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

В комментарии украинским СМИ он заявил, что "Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел". При этом Юсов уверяет, что Россия якобы пока не отреагировала на эти запросы.

Российская сторона официально не подтверждала получение обращений из Киева по поводу останков украинских пленных, сообщает РИА Новости.

В России Следственный комитет расследует дело о террористическом акте в связи с уничтожением Украиной самолета Ил-76. Проведенные генетические экспертизы позволили идентифицировать останки тел всех, кто был на борту: шесть членов экипажа и трое российских военных, а также 65 пленных ВСУ.

Тем временем Государственная дума приняла проект обращения к американскому Конгрессу в связи с террористическим актом Украины в отношении Ил-76. Документ содержит призыв осудить преступления киевского режима и отказаться от его поддержки, а также помочь добиться наказания виновных в этом теракте.

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Место крушения самолета Ил-76
Место крушения самолета Ил-76
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