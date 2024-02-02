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Залужный объяснил Зеленскому малую вероятность улучшений для ВСУ

09:02
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Подробности разговора приводят американские СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение ситуации на поле боя после его отставки маловероятно.

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Как пишет со ссылкой на источники The Washington Post, Залужный заявил, что любому его преемнику все равно придется воевать "с более крупными и лучше Вооруженными силами", тогда как боевые действия для Украины зашли в тупик.

Новому главкому также потребуется значительный приток дополнительных сил, чтобы восполнить потери, а ВСУ необходимо больше оружия и техники.

Ранее источники рассказали, что Залужный планировал вывести войска из Авдеевки, поскольку считал, что таким образом он выровняет фронт и облегчит оборону. Однако президент Украины Владимир Зеленский планы главкома категорически не одобрил.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров отмечал, что отставка главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного зависит от американцев, а не от украинского президента Владимира Зеленского. Он не исключил, что нынешний визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину связан именно с этим.

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Валерий Залужный
Валерий Залужный
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