Подробности разговора приводят американские СМИ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским дал понять, что быстрое улучшение ситуации на поле боя после его отставки маловероятно.

Как пишет со ссылкой на источники The Washington Post, Залужный заявил, что любому его преемнику все равно придется воевать "с более крупными и лучше Вооруженными силами", тогда как боевые действия для Украины зашли в тупик.

Новому главкому также потребуется значительный приток дополнительных сил, чтобы восполнить потери, а ВСУ необходимо больше оружия и техники.

Ранее источники рассказали, что Залужный планировал вывести войска из Авдеевки, поскольку считал, что таким образом он выровняет фронт и облегчит оборону. Однако президент Украины Владимир Зеленский планы главкома категорически не одобрил.

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров отмечал, что отставка главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного зависит от американцев, а не от украинского президента Владимира Зеленского. Он не исключил, что нынешний визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд на Украину связан именно с этим.

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