В Госдуме предложили поднять призывной возраст для получивших паспорт России

Верхняя планка призывного возраста для всех россиян сейчас составляет 30 лет

В Госдуму внесли законодательную инициативу об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство мужчин. По мнению авторов поправок, иностранцы часто намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста и только потом вступают в гражданство России.

С января по октябрь 2023 года, согласно информации Министерства внутренних дел, российское гражданство получили более 318 тысячи иностранных граждан. С приобретением паспорта России у них возникает обязанность служить в армии, как и у всех российских граждан.

Согласно внесенным изменениям, призыву на военную службу должны подлежать граждане мужского пола, получившие гражданство Российской Федерации, в возрасте от 18 до 50 лет, пишет "Парламентская газета".

С 1 января 2024 года в России начали действовать поправки о повышении верхней границы призывного возраста с 27 лет до 30 лет. Нижняя планка осталась неизменной – 18 лет. Переход будет одномоментным, поэтапного увеличения верхней планки, как предполагалось ранее, не будет.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 170 тысяч человек. Министерство обороны объяснило это решение расширением НАТО на Восток и продолжающейся военной спецоперацией на территории Украины, подчеркнув, что новая мобилизация не требуется.

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