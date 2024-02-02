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ЦИК: В России более 112,3 млн избирателей

09:43
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Это показатель на начало 2024 года

Общее число избирателей в России по состоянию на начало 2024 года составило 112,3 миллиона человек. Об этом рассказали в пятницу, 2 февраля, в Центральной избирательной комиссии России.
Памфилова представила слоган президентских выборов 2024 года

Как уточняется в Telegram-канале Центризбиркома, впервые соответствующие данные представлены с учетом новых российских регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Их жителям предстоит впервые участвовать в выборах президента России.

Численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в России составляет 112 309 947, за пределами России — 1 890 863, в городе Байконур — 11 924.

31 января Центризбирком закончил прием подписей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов на пост президента России. Председатель комиссии Элла Памфилова призвала "честно признать, что у нас одни из самых открытых условий, одни из самых либеральных условий для того, чтобы международные наблюдатели могли работать".

При этом помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов предупредил, что в преддверии выборов главы государства Запад будет с особым усилием пытаться раскачивать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Однако Мухитов подчеркнул, что тщетность этих попыток очевидна.

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