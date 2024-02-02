Только на донецком направлении ВСУ потеряли 210 человек и около десяти единиц техники

На донецком направлении расчеты гаубиц "Мста-Б" уничтожили наблюдательные пункты ВСУ. От осколочно-фугасных снарядов врага не спасли даже заглубленные бетонированные укрепления. Еще одна важная задача артиллерии - поддержка нашей пехоты при отражении контратак противника.

В последние дни российские войска улучшили свое положение на большинстве направлений по всей линии фронта.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "Подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп 22-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красного. В результате активных действий овладели более выгодными рубежами и позициями. Нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 42-й, 54-й, 93-й механизированным, 81-й аэромобильной, 5-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Белогоровки, Клещеевки и Курдюмовки".

Только на донецком направлении противник потерял 210 человек и около десяти единиц техники. На запорожском наши бойцы захватили опорный пункт, несколько украинских военных, в том числе офицеры, взяты в плен.

"Задача была выехать и ждать команды взаимодействующих наших подразделений. Если будут какие-то успехи в плане наступления. Потом мы подтягиваемся, занимаем их позиции, они продвигаются дальше. Задача была держать эту позицию вдоль дороги Вербовое-Работино, эту траншею и прилегающие к ней посадки. Сейчас эта территория под контролем сил Российской Федерации", - рассказал один из пленных.

На купянском направлении расчеты самоходный гаубиц "Мста-СМ1" не дают поднять головы пехоте ВСУ, а также уничтожают вражескую технику.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Запад": "Общие потери противника на купянском направлении составили свыше 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, САУ "Краб" и две САУ "Гвоздика".

Возле села Старомайорское Донецкой народной республики артиллеристы группировки "Восток" высокоточным корректируемым боеприпасом "Краснополь" подбили танк ВСУ, а барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил артиллерийскую позицию националистов. Также по всем направлениям активно работают наши операторы БПЛА. С помощью FPV-дронов уничтожают технику и личный состав ВСУ в окопах, лесопосадках и на отрытой местности. Только на артемовском направлении за последние пять дней в результате ударов наших дронов противник потерял десятки военнослужащих и пять единиц техники.

Господство в воздухе обеспечивают наши многоцелевые истребители Су-35. Находясь на боевом дежурстве, экипажи отслеживают излучение вражеских радиолокационных станций и уничтожают их, как и самолеты воздушных сил Украины, если они только пытаются взлететь в аэродромов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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