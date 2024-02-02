Главной проблемой Зеленского стал главком ВСУ

Залужный активно раздает интервью западным СМИ

Внезапно основной проблемой для Зеленского стал главком ВСУ. На волне скандальной популярности Валерий Залужный активно раздает интервью западным СМИ. Критикует мобилизацию. Признает превосходство Москвы над Киевом в военной подготовке. Призывает к, по сути, терактам в российских городах. Накануне он рассказал CNN про дроны, которые будут использовать и на поле боя, и на территории противника. За такое в цивилизованном мире сажают в тюрьму, но все это происходит на Украине - а там и до начала СВО смерть русских у многих вызывала улыбку.

"Главной движущей силой этой войны является разработка беспилотных систем вооружения. Важно отметить, что именно эти беспилотные системы, такие как дроны, наряду с другими видами современного оружия для Украины - это наилучший способ избежать втягивания в позиционную войну, где у нас нет преимущества", - сказал Залужный.

Которую неделю ходят слухи, что Зеленский Залужного уволит. По данным американского журналиста Саймона Херша, главком ВСУ вел с Западом тайные переговоры о способах прекращения огня на Украине. За спиной у Владимира Александровича. И теперь он в цугцванге: любой шаг лидера украинского режима ведет к поражению. Если он оставляет на посту Залужного - то должен иметь дело с армией, которая в восторге от своего генерала, но не от бывшего актера. Если оставляет - главком встает у руля страны. Впрочем, сегодня Зеленскому важно натянуть улыбку и прыгать перед камерой от радости: в ЕС согласовали пакет помощи Украине на 50 миллиардов долларов.

Какие уж тут деструктивные действия Кремля, когда Европа с разрушением своих политической и социальной систем сама не плохо справляется. Во время заседания в Брюсселе, где обсуждался пакет помощи Киеву, фермеры жгли сено, поливали водой здание Европарламента, забрасывали его тухлыми овощами и навозом. Им пообещали: не все деньги отдадим Украине, вам тоже - немножко поможем.

Аграрии в Германии, Франции, Великобритании зажаты со всех сторон: госсубсидии урезают, а правила производства продуктов ужесточают. Накануне в Провансе фермеры ворвались в супермаркет и, сметая с полок товары, демонстрировали их покупателям - мед привезли из Румынии, яблоки - из Польши, картофель - с Украины. Французского - почти ничего. Продукты из Восточной Европы магазинам закупать выгоднее. Но счета буквально за все для аграриев растут.

И ситуация злит не только фермеров. В Париже, например, бастуют учителя - из за развала системы образования. И транспортники - из-за низких зарплат. Но Макрон нашел выход: уехал с женой в путешествие.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"