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Йеменские хуситы атаковали в Красном море британское торговое судно

11:45
  • пятница
  • 02 февраля 2024

По цели выпустили противокорабельные ракеты

Йеменские хуситы атаковали в Красном море британское торговое судно, которое направлялось в Израиль. Как сообщили представители движения, по цели выпустили противокорабельные ракеты.

Там напомнили: остановить эскалацию в регионе может прекращение огня в секторе Газа.

Ранее МИД Катара сообщил о том, что идет обсуждение возможной сделки, чтобы достичь временного перемирия и освободить хотя бы часть заложников. В самом анклаве ситуация остается кризисной. ЦАХАЛ обстреливает больницы.

Как сообщает палестинский Красный Полумесяц, на юге Газы в Хан-Юнисе одно из медучреждений находится в осаде. Там не хватает медикаментов, топлива для электрогенераторов, а также продуктов.

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