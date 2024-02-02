По цели выпустили противокорабельные ракеты

Йеменские хуситы атаковали в Красном море британское торговое судно, которое направлялось в Израиль. Как сообщили представители движения, по цели выпустили противокорабельные ракеты.

Там напомнили: остановить эскалацию в регионе может прекращение огня в секторе Газа.

Ранее МИД Катара сообщил о том, что идет обсуждение возможной сделки, чтобы достичь временного перемирия и освободить хотя бы часть заложников. В самом анклаве ситуация остается кризисной. ЦАХАЛ обстреливает больницы.

Как сообщает палестинский Красный Полумесяц, на юге Газы в Хан-Юнисе одно из медучреждений находится в осаде. Там не хватает медикаментов, топлива для электрогенераторов, а также продуктов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"