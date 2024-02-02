Толпа бушует: ситуация в Аргентине накаляется с каждым часом

Полиция и жандармерия действуют жестко

Буэнос-Айрес не спит вторые сутки. И ситуация накаляется с каждым часом. Чем дольше законодатели обсуждают скандальную реформу президента Милея, тем яростнее бушует толпа у стен Национального конгресса. И тем жестче действуют полиция и жандармерия. Власти заранее предупреждали: митинговать можно - нельзя перекрывать движение по улицам. Как только протестующие вышли на дороги, стражи порядка пошли в наступление.

Полиция не церемонится: в ход идут дубинки, водометы, слезоточивый газ и даже резиновые пули - по собравшимся стреляют с мотоциклов. Но усмирить аргентинцев непросто. В правоохранителей летят камни. Наиболее дерзкие отбирают у них щиты. К этому часу известно о 15 раненых - причем с обеих сторон. Как минимум два человека задержаны. Среди пострадавших есть депутаты от оппозиции. Они демонстративно покинули заседание нижней палаты и присоединились к участникам уличной акции.

"Мы пришли заявить: мы не позволим Национальному конгрессу принять этот антиконституционный сводный закон. И репрессиями нас не запугать. Программа жёсткой экономии - это безработица и уменьшение зарплат. А они хотят, чтобы мы не протестовали", - заявила Ванина Биаси, член Палаты депутатов Аргентины от "Трудового левого фронта".

Так называемый "сводный закон" - это целый пакет из нескольких сотен реформ во всех областях государственного устройства. В первую очередь - по либерализации экономики. Самый экстравагантный в истории Аргентины президент Хавьер Милей, занявший пост в декабре, уверен: без "шоковой терапии" страну не спасти. Инфляция более двухсот процентов в год, гигантский внешний долг, 40 процентов населения, живущих за чертой бедности, традиционная коррупция - со всеми этими напастями новый глава государства предлагает бороться прежде всего сокращением госрасходов. Причем буквально на все - от строительства до медицины и образования.

Вторая панацея - масштабная приватизация, в том числе и стратегически важных компаний. В перспективе Милей предлагает отказаться и от национальной валюты песо в пользу американского доллара. Грозится упразднить Центробанк. Впрочем, половину реформ – самых резких – депутаты пока обсуждать не будут. Из опасений социального взрыва их отозвало само правительство. Сейчас на рассмотрении Нижней палаты около трехсот законопроектов. Сначала их должны одобрить в целом. Затем - провести голосование по каждому. Сколько времени это займет, неизвестно. А терпение электората иссякает.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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