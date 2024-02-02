Зарегистрированные кандидаты в президенты активно ведут предвыборные кампании в регионах

Там они встречаются с избирателями, представляют свои программы

Сопредседатель предвыборного штаба Владимира Путина главврач московской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко приехала в Татарстан. Там она посетила несколько объектов здравоохранения, в том числе Центр реабилитации в Казани, где не только лечат, но и развивают медицинскую науку. Также Лысенко пообщалась с медиками-волонтерами в региональном избирательном штабе главы государства.

"Штаб меня приятно очень удивил. Вообще поездка получилась очень удивительной - в хорошем смысле этого слова. Потому что собрались неравнодушные люди, которых волнует наше будущее. Которые хотят что-то изменить. Которые дают предложения. Которые готовы участвовать в реализации этих предложений в дальнейшем. Значит, за нами будущее. И все получится", - отметила Лысенко.

Зарегистрированные кандидаты в президенты активно ведут свою предвыборную кампанию в регионах. Там они встречаются с избирателями, представляют свои программы.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов и лидер коммунистов Геннадий Зюганов посетили в Подмосковье социальные объекты совхоза "Московский". Именно отсюда с 2014 года партия отправляет в новые регионы и в зону СВО гуманитарные грузы. А после в местном Доме культуры провели встречу с участниками спецоперации и родственниками военнослужащих.

А единый кандидат от "Новых людей" и "Партии роста" Владислав Даванков в пятницу представил своих доверенных лиц и вручил им удостоверения. Теперь представители кандидата в президенты будут помогать работать в регионах. Даванков побывал уже в 13 субъектах. И рассказал, что презентацию предвыборной программы отложили как минимум на неделю - чтобы обработать и учесть поступившие предложения.

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