В Австралии ребенка пришлось доставать из игрового автомата

История прославила 3-летнего Итана

Из аквариума, полного плюшевых котов, трехлетний Итан с любопытством наблюдает за встревоженными взрослыми. Пока родители и полицейские разрабатывают план спасения, мальчик и не чувствует себя в опасности.

Все произошло за считанные секунды в торговом центре небольшого городка. Ребенку удалось пробраться в автомат с игрушками-подушками через окошко для выдачи призов. Оно оказалось довольно большим.

"Я разговаривал со своими детьми, отвернулся на секунду. А он открыл клапан и заглянул внутрь, чтобы проверить, есть ли там что-нибудь. И тут вдруг просунул голову, забрался внутрь. И дверка захлопнулась. Все произошло очень быстро, у меня не было ни малейшего шанса среагировать", - рассказывает отец Итана.

Поначалу ситуация казалась всем забавной. Отцу предлагали вставить монеты в кран-машину и попробовать отыграть сына. Потом стали звонить руководству торгового центра, и там долго не могли понять, что же произошло.

"Они спрашивали меня, сколько денег я положил в автомат. Деньги застряли в автомате? Я ответил: единственное, что застряло в вашей машине - это мой ребенок! Я был бы рад получить его обратно", - продолжает отец.

В итоге выбраться из плюшевой ловушки помогли офицеры полиции. Мальчик вскарабкался по горе мягких подушек и закрыл лицо руками. Полицейские разбили стекло и под крики радости и облегчения достали ребенка.

Эта история прославила маленького искателя приключений - его показали в новостях. А свой приз Итан все-таки выиграл - из рук полицейского получил коалу в униформе.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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