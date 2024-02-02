Чиновник призвал менять тактику

В Киеве "есть определенный негативный осадок" после неудавшегося контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Как признал чиновник, "были определенные тактические ошибки, об этом говорят военные и политическое руководство".

Подоляк заявил, что с учетом этого тактика Вооруженных сил Украины должна корректироваться, а "оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия", которое оказалось в дефиците, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что провалы Украины на фронте, в том числе неудавшееся контрнаступление, ведут к росту внутреннего противостояния. У киевского режима много проблем — "там все неладно", подчеркивал спикер Кремля.

Западные СМИ пишут, что главком ВСУ Валерий Залужный указал президенту Украины Владимиру Зеленскому на бессмысленность смены командующего, поскольку быстрое улучшение ситуации на поле боя после его отставки маловероятно. Любому преемнику все равно придется воевать "с более крупными и лучше Вооруженными силами", пояснял Залужный.

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