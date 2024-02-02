Кремль опроверг получение запроса на выдачу Киеву тел пленных с Ил-76

В украинской военной разведке уверяют, что отправляли запросы

В администрацию президента России не поступало обращений от украинских властей с просьбой передать тела пленных украинских военных, погибших при крушении российского Ил-76 в Белгородской области. Об этом в пятницу. 2 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос сотрудников средств массовой информации о поступлении соответствующих запросов из Киева, Песков ответил: "В администрацию – нет", сообщает РИА Новости.

От каких-либо подробностей или пояснений на этот счет спикер Кремля воздержался.

Комментарий Дмитрий Пескова последовал за заявлением представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова о том, что его страна "обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел" к российским властям, но пока якобы без ответной реакции.

Российские следователи между тем установили, что Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot. На месте крушения нашли 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями на английском языке. На смывах выявили следы гексогена с примесями до 10% октогена — это характерно для взрывчатых веществ иностранного производства.

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