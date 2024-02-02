ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова сочла ошибкой решение Эквадора отдать США военную технику из России

10:37
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Вашингтон не стал бы меняться на металлолом

Решение Эквадора передать США российскую технику является опрометчивым и было принято под серьезным давлением. Такое заявление сделала в пятницу, 2 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Эквадор подтвердил планы отдать США военную технику из России

Захарова напомнила про пункты контрактов, содержащие обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего разрешения Москвы.

Спикер МИД также подчеркнула, что Вашингтон вряд ли предложил бы Эквадору современную технику на внушительную сумму в обмен на "металлолом", как его называют власти латиноамериканского государства. Она выразила надежду на то, что в Кито отдают себе в этом отчет, сообщает РИА Новости.

Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков ранее рассказал, что Россия прекратила военно-техническое сотрудничество со странами, которые осуществляли несанкционированный реэкспорт вооружения третьим странам в нарушение норм международного права.

При этом Россия пообещала защитить своих партнеров по военно-техническому сотрудничеству вопреки действиям и угрозам США. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев подчеркивал, что наша страна готова максимально учитывать пожелания иностранных заказчиков, если это не несет угрозы ее национальной безопасности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.