Захарова сочла ошибкой решение Эквадора отдать США военную технику из России

Вашингтон не стал бы меняться на металлолом

Решение Эквадора передать США российскую технику является опрометчивым и было принято под серьезным давлением. Такое заявление сделала в пятницу, 2 февраля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова напомнила про пункты контрактов, содержащие обязательство использовать поставленное имущество в заявленных целях и не передавать третьей стороне без получения соответствующего разрешения Москвы.

Спикер МИД также подчеркнула, что Вашингтон вряд ли предложил бы Эквадору современную технику на внушительную сумму в обмен на "металлолом", как его называют власти латиноамериканского государства. Она выразила надежду на то, что в Кито отдают себе в этом отчет, сообщает РИА Новости.

Первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков ранее рассказал, что Россия прекратила военно-техническое сотрудничество со странами, которые осуществляли несанкционированный реэкспорт вооружения третьим странам в нарушение норм международного права.

При этом Россия пообещала защитить своих партнеров по военно-техническому сотрудничеству вопреки действиям и угрозам США. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев подчеркивал, что наша страна готова максимально учитывать пожелания иностранных заказчиков, если это не несет угрозы ее национальной безопасности.

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