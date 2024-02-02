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На Урале наградили бойца, увернувшегося от дрона-камикадзе ВСУ

10:42
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Мобилизованный показал мужество и отвагу

Бойца с позывным "Бабай", увернувшегося от дрона-камикадзе ВСУ, представили к награде

Челябинский губернатор Алексей Текслер наградил его знаком отличия "За смелость и отвагу".

"За решительные действия, самоотверженность, й при обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни и здоровья", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Ранее 46-летний боец Южной группировки войск с позывным "Бабай" рассказал РИА Новости, что во время штурма позиций боевиков смог подстрелить и сбить из своего автомата три FPV-дрона. Четвертый беспилотник летел ему под ноги, бойцу удалось увернуться.

Судя по видео, которое опубликовал telegram-канал Mash, "Бабай" выманил на себя FPV-дрон и в последний момент увернулся от него. Беспилотник ударился о землю и взорвался. Боец поднялся и ушел от места взрыва спокойным шагом.

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