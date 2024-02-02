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Мишустин назвал условие передачи другим странам российских технологий

10:49
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Важно поддерживать суверенитет данных, отметил политик

Россия готова передавать партнерам конкретные технологические и платформенные решения, если при этом каждая страна сохранит суверенитет данных. Такое заявление сделал в пятницу, 2 февраля, российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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Как уточнил глава кабмина, речь идет про российские подходы и конкретные технологические и платформенные решения. Москва не исключает возможность их передачи своим партнерам, но строго "для использования в закрытом контуре".

Такие собственные и надежные системы просто необходимы, цитирует Михаила Мишустина РИА Новости.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили новую стратегию научно-технологического развития Союзного государства, которая содержит конкретные шаги по укреплению общего технологического суверенитета, включая запуск крупных совместных проектов. 

Также для достижения технологического суверенитета нашей страны необходимо создание собственных государственных стандартов. Эту тему Мишустин обсуждал с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым. Глава кабмина подчеркнул, что для развития данного направления важно учитывать интересы и бизнеса, и людей.

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