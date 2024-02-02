Собянин поздравил горожан с годовщиной победы в Сталинградской битве

Битва на Волге ознаменовала коренной перелом в войне

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей Москвы с 81-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мэр напомнил, что битва на Волге ознаменовала коренной перелом в войне - гитлеровская армия начала отступать.

"В ходе Сталинградской битвы бойцы Красной армии приумножили славные ратные традиции Отчизны. Такие ценности, как любовь к родине, честь и воинский долг, несгибаемая воля к победе, мужество и храбрость, воинское братство народов страны, стали священными для защитников волжской твердыни", - говорится в телеграмме мэра.

По словам Собянина, подвиг ветеранов и сегодня помогает преодолевать трудности, защищать родную землю, отстаивать правду и добро, идти вперед и побеждать.

Сталинградская битва длилась с июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Исход битвы положил начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

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