ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поздравил горожан с годовщиной победы в Сталинградской битве

11:35
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Битва на Волге ознаменовала коренной перелом в войне

Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и всех жителей Москвы с 81-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мэр напомнил, что битва на Волге ознаменовала коренной перелом в войне - гитлеровская армия начала отступать.

"В ходе Сталинградской битвы бойцы Красной армии приумножили славные ратные традиции Отчизны. Такие ценности, как любовь к родине, честь и воинский долг, несгибаемая воля к победе, мужество и храбрость, воинское братство народов страны, стали священными для защитников волжской твердыни", - говорится в телеграмме мэра.

По словам Собянина, подвиг ветеранов и сегодня помогает преодолевать трудности, защищать родную землю, отстаивать правду и добро, идти вперед и побеждать.

Сталинградская битва длилась с июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Исход битвы положил начало коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сталинградская битва
Сталинградская битва
Сталинградская битва
Сталинградская битва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.