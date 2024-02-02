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Минздрав заверил в способности заменить импортные лекарства отечественными

11:21
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Россия является одним из лидеров в фармацевтике

Россия обладает значительными компетенциями в фармацевтике и сможет организовать запуск собственного производства препарата в случаен ухода с рынка его иностранного производителя. Такое заявление сделал в пятницу, 2 февраля, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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Глава Минздрава подчеркнул, что речь идет о ситуациях, когда "мы не нарушаем международное законодательство, в том числе патентное право, когда идет работа планово и по-партнерски, но при этом компания принимает решение поступить иным образом".

При этом Мурашко отметил, что Россия входит в число лидеров в области фармацевтики — другие государства прекрасно это понимают, а их компании осознают, что нецелесообразно оставлять российский рынок, сообщает РИА Новости.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой процесс импортозамещения в сфере производства медицинских препаратов и оборудования. Премьер подчеркнул необходимость обеспечить качество и доступность лекарств в аптеках, больницах, поликлиниках.

Особенно активно идет развитие фармацевтической промышленности в столице. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что выпуск лекарственных препаратов за последние пять лет в городе вырос почти в 2,5 раза. Сейчас в столице работают 95 фармацевтических предприятий, здесь же формируется один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарств.

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