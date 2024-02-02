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Мужчина ударил маленького ребенка в магазине в Курской области

11:03
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Возбуждено дело о покушении на убийство

Пьяный 55-летний мужчина напал на четырехлетнего ребенка в Курской области.
Мужчина избил подростка на парковке в Москве

Инцидент произошел в одном из магазинов Курчатова. На опубликованном в социальных сетях видео заметно, как неадекват подходит к ребенку и бьет его кулаком по лицу. Женщина оттолкнула нападавшего, а отец мальчика ударом повалил обидчика на пол.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Расследование дела находится на контроле региональной прокуратуры.

Злоумышленник попытался скрыться с места происшествия, но его оперативно задержали. Мужчина был настолько пьян, что до сих пор не в состоянии внятно разговаривать.

Семья малыша в шоковом состоянии и не хочет обсуждать случившееся, рассказал собеседник RT. Все обошлось без серьезных травм. Врачи осмотрели мальчика и отпустили его домой.

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