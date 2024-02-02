Орбан объяснил, на что пойдут выделенные Украине Евросоюзом 50 млрд евро

Венгрия долго блокировала эти средства

Выделенные Евросоюзом Украине 50 миллиардов евро пойдут не на закупку вооружений, а на поддержку обанкротившегося украинского государства. Об этом рассказал глава венгерского кабмина Виктор Орбан.

Политик подчеркнул, что именно по этой причине Будапешт снял возражения относительно выделения указанных средств украинским властям — это "не противоречит позиции Венгрии в поддержку мира", сообщает ТАСС.

Орбан заявил, что, по мнению ряда экспертов, "экономика Украины подключена к аппарату искусственной вентиляции легких". Если бы Евросоюз и Соединенные Штаты не предоставляли ей помощь, в стране "не было бы ни зарплат, ни пенсий, ни работающих учреждений и лавочку надо было бы закрывать".

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз может вернуть таможенные пошлины для Украины, если украинский импорт будет дестабилизировать рынок и создавать нечестную конкуренцию для европейских производителей.

При этом источники рассказали, что канцлер Германии Олаф Шольц из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным, если на выборах президента США победит Дональд Трамп, потребовал от ЕС увеличить помощь Украине.

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