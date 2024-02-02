В Забайкалье задержали контейнеры с формой для ВСУ

Груз шел транзитом через Китай в Польшу

Российские таможенники задержали в Забайкальском крае контейнеры из Китая с формой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Груз задержали на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) "Забайкальск", передает РИА Новости. По декларации шла спортивная и рабочая одежда, однако инспекционно-досмотровый комплекс показал, что в контейнерах лежит другая одежда по плотности и другим параметрам.

"Один контейнер "выдернули", вскрыли, а там баулы с адресами на Украину с символикой украинской армии", - рассказал начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

Всего задержано восемь контейнеров, они шли в Киев, Львов и другие украинские города. Начало расследование, уголовное дело еще не заведено, передает ТАСС.

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