В кварталах реновации появится более 200 тыс дополнительных рабочих мест

За счет коммерции на первых этажах

Строительство площадей для бизнеса создаст в кварталах реновации свыше 200 тысяч дополнительных рабочих мест.

Площади для малого бизнеса реализуются на первых этажах новостроек, возводимых по реновации, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев. Чаще всего там располагаются бытовые сервисы, небольшие магазины с товарами повседневного пользования, аптеки, парикмахерские и отделения банков.

Бочкарев отметил, что эти сервисы дают москвичам все необходимое в шаговой доступности и при этом создают новые вакансии, подчеркнул Бочкарев.

Наполнение кварталов реновации отвечает принципам комплексного развития городских территорий, отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, программа реновации занимается не только строительством жилья, но и вносит свой вклад в создание разнообразной городской среды.

Как сообщили в мэрии, за последние пять лет в Москве объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов вырос в два раза – с трех миллионов до 5-7 миллионов квадратных метров в год.

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