Комплекс по производству упаковки на западе Москвы реконструируют

Он расположен в районе Очаково-Матвеевское

Оформлена градостроительная документация, позволяющая расширить комплекс по производству упаковочной продукции в районе Очаково-Матвеевское на Рябиновой улице. Об этом в пятницу, 2 февраля, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Сейчас на участке 2,4 га в районе Очаково-Матвеевское расположен промышленный комплекс площадью 23,2 тысячи кв.м, который специализируется на производстве разных видов упаковки. Проект реконструкции предполагает расширение комплекса и строительство еще трех корпусов общей площадью 17,2 тысячи кв.м.

По словам Княжевской, предприятие планирует разместить корпус для производства гибкой упаковки площадью 4,4 тысячи кв.м, корпус для производства упаковки и складирования сырья на 9 тысяч кв.м, а также корпус для производства медицинской упаковки площадью 3,8 тысячи кв.м.

Председатель Москомархитектуры уже отмечала, что инвесторы проявляют интерес к реализации проектов производства.

Мы видим, что проекты, предполагающие строительство производственных объектов, появляются, причем с завидной регулярностью. А это может означать только то, что инвесторы заинтересованы в их реализации, а уж они не станут работать себе в ущерб. Следовательно, площадки для них нужны, и их строительство экономически обосновано.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский напомнил о помощи, которую оказывают бизнесу столичные власти.

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выделил компании 100 миллионов рублей, которые были направлены на расширение парка оборудования и увеличение объемов выпуска упаковки для молока и молочных продуктов. Реконструкция позволит заводу оптимизировать работу и нарастить выпуск продукции в несколько раз.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о росте числа промышленных предприятий в столице — показатель превысил 4,2 тысячи. По его словам, в городе появились новые предприятия в сфере медицины и фармацевтики, а также машиностроительной, пищевой, приборостроительной отраслей. Отныне столичный промышленный сектор насчитывает 725 тысяч специалистов.

В частности, сразу 35 новых производств запущено в 2023 году в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Это на 30% превышает показатель 2022 года. Лидером по запуску новых производственных объектов стал индустриальный парк "Руднево".

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