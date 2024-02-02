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В Совфеде предупредили США об ответе в случае ядерных испытаний

12:37
  • пятница
  • 02 февраля 2024

США готовы возобновить проведение подземных ядерных испытаний

В случае проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний у России не будет юридических препятствий для таких же испытаний. Об этом в пятницу. 2 февраля, предупредил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила готовности Вашингтона возобновить проведение подземных ядерных испытаний.

Косачев напомнил, что, несмотря на дератификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Москва и Вашингтон остаются его подписантами — а значит, обязаны воздерживаться от поведения, которое бы противоречило объекту и цели ДВЗЯИ.

Дератификация Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на практике означает, что если США проведут, как грозится Хруби, подземные ядерные испытания, то у России, с моей точки зрения, не будет никаких юридических препятствий для проведения таких же ядерных испытаний. В этом и заключается баланс прав и обязанностей сторон, которые находятся в ожидании вступления ДВЗЯИ в силу.

В Министерстве обороны России ранее рассказали, что российские силы ядерного сдерживания обеспечены инфраструктурой в полном объеме. В частности, есть все необходимое для постановки на боевое дежурство шахтных пусковых установок стратегических ракетных комплексов "Ярс", "Авангард" и "Сармат" в Калужской, Оренбургской областях и Красноярском крае.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что попытки ВСУ уничтожить западными ракетами большой дальности российские пусковые установки могут стать основанием для применения армией России ядерного оружия.

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Константин Косачев
Константин Косачев
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