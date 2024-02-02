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Киеву не хватит 50 млрд евро на достижение своих целей в конфликте с Россией

12:58
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Эти деньги выделит Украине Евросоюз

Пакет помощи Украине от Европейского союза, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро, недостаточен для достижения Киевом "своих целей" в конфликте с Россией. Об этом в пятницу. 2 февраля, пишет Pais.
ЕС согласовал пакет помощи Украине в 50 миллиардов евро

Как отмечает издание, решение о выделении денег прозвучало "в критический момент" для Украины, поскольку без поддержки со стороны Вашингтона у Украины "нет шансов" противостоять России.

Тем не менее, в Киеве уже жалуются, что обещанных Европой 50 миллиардов евро Украине не хватит, пишет газета.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заверил, что пресловутые 50 миллиардов евро европейских денег пойдут не на закупку вооружений для армии Украины, а на поддержку обанкротившегося украинского государства. Политик отметил, что "экономика Украины подключена к аппарату искусственной вентиляции легких".

При этом Вооруженным силам Украины не хватает оружия и военной техники, поскольку значительная часть вооружений уничтожена в боевых действиях российскими бойцами, а замены нет из-за иссякших поставок с Запада. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что "оперативно-тактические решения должны меняться в соответствии с количеством оружия".

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