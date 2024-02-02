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Поправки о призывном возрасте получивших гражданство отзовут из Госдумы

13:16
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Предлагалось призывать новоиспеченных граждан России в армию до 50 лет

Авторам законопроекта о повышении призывного возраста до 50 лет для мужчин с приобретенным гражданством России будет предложено отозвать свою инициативу. Об этом в пятницу. 2 февраля, рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
В Госдуме предложили поднять призывной возраст для получивших паспорт России

По словам разработчиков, нередко иностранцы специально выжидают, когда выйдет возраст призыва в армию в соответствии с российскими законами, и лишь затем получают паспорт России. Чтобы восстановить справедливость, предлагается поднять верхнюю планку призывного возраста для свежеиспеченных россиян с 30 до 50 лет.

Однако Володин указал на непроработанность данного вопроса, а также подчеркнул, что "такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать", сообщает РИА Новости.

29 декабря 2023 года Министерство обороны России объявило, что осенний призыв на срочную службу в ряды российской армии завершен. За время этой призывной кампании было направлено для прохождения службы 130 тысяч человек, а отслуживших демобилизовали и отправили домой.

Что касается перспективы возвращения домой россиян, призванных в ходе частичной мобилизации осенью 2022 года, председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов уточнил, что они покинут зону боевых действий после окончания военной спецоперации на территории Украины. Пока ротация военнослужащих не предусмотрена, но каждые шесть месяцев мобилизованные могут уйти в отпуск.

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