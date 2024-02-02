Москвичей предупредили о гололедице

Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию

В Москве и Подмосковье начался снегопад. Причем где-то он переходил в настоящую метель.

Синоптики предупреждают, что снег в пятницу может быть и мокрый. Не исключена гололедица. Температура выше нуля подниматься не будет, как это было в предыдущие дни. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию. По возможности - пересесть на общественный транспорт.

В условиях такой погоды еще более опасным стал лед на водоемах. Несмотря на то, что его толщина сейчас в среднем составляет около 30 сантиметров, есть места где образовались промоины. А лед стал желтоватого цвета. Он крайне опасен и не выдержит человека. Помощь всегда готовы оказать спасатели. Дежурство проходит ежедневно.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"