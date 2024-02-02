В Москве открылись ярмарки выходного дня

В нарушение традиции - зимой

Длинная очередь из покупателей красноречивее любых слов. Ярмарке рады. Бойкая торговля идет во фруктовых рядах, мясных и сырных. Есть сладости, рыба, соленья, хлеб... Вместо шатров, которые традиционно под выходные устанавливали на открытых площадках преимущественно в спальных районах Москвы, теперь теплые павильоны. Отныне в них можно круглый год покупать свежую продукцию.

Своих постоянных покупателей продавцы встречают в прекрасном настроении - не виделись с декабря. Да и условия работы намного лучше прежних. Вентиляция, кондиционирование. За сохранность товара можно не беспокоиться - отныне он хранится при нужной температуре. А ведь раньше - головная боль: зимой не уследишь - овощи и фрукты померзнут, летом - молочная продукция прокиснет.

Чтобы торговать на ярмарке, необходимо подать заявку. Получить бесплатное торговое место через портал mos.ru может владелец фермерского или личного хозяйства, а также индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. В этом сезоне среди участников распределили 390 торговых мест по 23-м адресам в 10 округах столицы.

Здесь торгуют пасечники из Тамбовской области, продают мясную продукцию из Чувашии и соседней республики Марий Эл. Время работы - традиционное для ярмарок выходного дня: с пятницы по воскресенье. Только теперь - уже круглый год.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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