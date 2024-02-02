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Пожар на подмосковном мясокомбинате тушили всю ночь

15:06
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Пострадавших нет

В подмосковном Пушкине всю ночь тушили пожар на территории мясокомбината.

Накануне вечером там загорелось административное здание. Возгорание началось с одного офисного помещения. Но уже скоро пламя распространилось по перекрытиям. И охватило 1000 квадратных метров.

Чтобы защитить соседние здания, их пришлось тщательно проливать. Всего в ликвидации участвовали 58 спасателей и 21 единица техники. Локализовать пожар удалось через три часа. А вот полностью потушить - только в 10 утра.

Сейчас на месте работают следователи и сотрудники прокуратуры. Информация о пострадавших не поступала.

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Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино
Пожар в административном здании в подмосковном Пушкино
Пожар на подмосковном мясокомбинате
Пожар на подмосковном мясокомбинате
Пожар на подмосковном мясокомбинате
Пожар на подмосковном мясокомбинате
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