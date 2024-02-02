В Красногорске задержали дрифтеров

Компания молодых людей рассекала на машинах прямо по льду

В подмосковном Красногорске полицейские во время спецрейда по акватории Москвы-реки задержали дрифтеров.

Компания молодых людей рассекала на машинах прямо по льду в районе острова Пробойный под Новорижским мостом. Движение и стоянка транспортных средств там строго запрещены. И, судя по кадрам, гонщики об этом прекрасно знали. Но ни этот факт, ни оттепель их не остановили.

На участников опасного заезда составили 19 административных материалов. Так что в ближайшее время всем дрифтерам надо будет оплатить штрафы. Но оказалось, что покинуть ледовую трассу не так-то просто. Некоторые машины пришлось буквально вытягивать оттуда при помощи троса через сугробы.

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