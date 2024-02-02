В научном центре имени академика Петровского провели уникальную операцию

Специалисты спасли мужчину с редкой патологией

Операция - сложнейшая. Хирургией диафрагмы в России занимаются единичные клиники. А тут еще и крайне тяжелый пациент. Алексею из Пензы 63 года. Тридцать лет назад получил травму легкого. Спустя время появилась одышка. Врачи поставили диагноз - эмфизема. Консервативное лечение не помогало. Состояние только ухудшалось - все время чувствовал слабость, тяжело давались даже минимальные физические нагрузки. Самостоятельно дышать не мог. Требовалась постоянная кислородная поддержка.

"В течение пяти лет он дышал дома на концентрате кислородном, ему была поставлена интубационная трубка, потом ему поставлена трахеостомическая трубка. И все равно пациент задыхался", - рассказал Владимир Никода, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии РНЦХ им. академика Б.В. Петровского.

А минувшей осенью пациент еще и перенес двухстороннюю пневмонию. Фактически - прощался с родными. Врачи в Пензе считали - спасением может стать операция по пересадке легких. И обратились за консультацией в научный центр имени академика Петровского. Столичные врачи сами приехали к пациенту.

"Нам удалось подобрать такие параметры искусственной вентиляции легких, на которых произошло уменьшение признаков дыхательной недостаточности, и с утра мы приняли решение, что больной транспортабелен", - уточнил Андрей Зайцев, заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНЦХ им. академика Б.В. Петровского.

При содействии пензенских коллег Алексея на реанимобиле перевезли в Москву. А это почти шестьсот километров. В клинике провели обследование и выяснили - причиной хронической гипоксии стала диафрагма, из-за ее патологического подъема одно легкое и оказалось зажато в тиски.

Пересадка легких не понадобилась. Во время операции, а она длилась шесть часов, диафрагму опустили вниз - на уровень восьмого-девятого ребра, где она и должна располагаться. Легкое освободили от окружающего его панциря.

"Легкое даже после длительного пребывания в сжатом состоянии расправляется, возобновляет свою работу", - объяснил Дмитрий Базаров, заведующий отделением торакальной хирургии и онкологии РНЦХ им. академика Б.В. Петровского.

После операции Алексей наблюдался в клинике еще месяц. Постепенно отказался от искусственной вентиляции легких и фактически научился заново дышать и двигаться. Сейчас, несмотря на то, что пациент вернулся в Пензу, столичные врачи держат его состояние под контролем.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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