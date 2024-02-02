Мать проводит детенышу домашнее обучение

Московский зоопарк поделился новым видео с маленькой пандой. Домашнее обучение мать проводит сурово, как и положено истинному мастеру восточных единоборств

Диндин схватила чадо и, придерживая огромными лапами, покусывает. Та норовит увернуться, но сильная мать, плотно прихватив хвостик дочери зубами, одним рывком оттаскивает ее в сторону. Катюша снова пытается освободить захват, но соперник велик и неумолим.

Такие поединки теперь для панд ежедневная практика. Трепетные игры - в прошлом. В зоопарке объясняют, таким образом малышку учат выносливости, ловкости и правильному падению. А когда ученица пытается улизнуть с урока, мать тотчас привычным движением возвращает ее на место.

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