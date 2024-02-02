В Петербурге открылся концептуальный магазин одного из ведущих фэшн-ритейлеров страны

В нем впервые представлены разработки молодых российских дизайнеров

Табличка "Молодые дизайнеры" привлекает внимание еще на входе. Необычные расцветки кардиганов и жилетов - как глоток свежего воздуха в начале нового модного сезона. Западные бренды, покинув наши витрины, не только освободили место для отечественных игроков, но и вызвали настоящий всплеск развития фэшн-индустрии в России.

"Продолжается замещение иностранных ритейлеров отечественными, отечественные ритейлеры показывают высокие темпы роста. Мы за прошлый год выросли на 34 процента в рублях и открыли обещанные сто магазинов. Магазины, открытые в прошлом году, имеют динамику развития и дадут большой весомый эффект в 2024 году", - рассказал Фарид Камалов, генеральный директор Concept Group.

Новые идеи и новые формы сейчас востребованы как никогда. Одна из крупнейших российских фэшн-корпораций Concept Group, входящая в АФК "Система", которая ежегодно выпускает более 35 новых коллекций одежды, начала настоящую охоту за талантами. Компания создала в Петербурге креативное пространство Raskroi, где начинающим дизайнеры помогают реализовывать разработки от карандашного наброска до полки. Первые такие образы широкая публика увидела в День российской моды Concept Fashion Day - он впервые прошел в Петербурге впервые 7 декабря при поддержке девелоперской группы "Эталон".

Следующий этап - серийное производство.

"С весны 2024 года бренд меняет свое позиционирование, обновляет ассортимент, добавляет линейки мужской коллекции, спортивной одежды", - рассказала Юлия Зайцева, руководитель бренда Concept Club.

Важная задача, которую удалось решить бренду, - максимально демократичная цена при достойном качестве пошива. Этот магазин в компании Concept Group называют тестовым. Если идеи и воплощение оценят покупатели - в России появится обновленная торговая сеть.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"