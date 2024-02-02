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Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

13:30
  • пятница
  • 02 февраля 2024

Компании могут получить льготные инвесткредиты на сумму до 3 млрд рублей

Более 700 единиц оборудования приобрели столичные компании в прошлом году благодаря льготному инвестиционному кредитованию. Помощь получили больше 40 компаний. Как рассказал Сергей Собянин, программа городской поддержки включает льготные инвесткредиты со ставкой в 3% годовых и суммой до 3 млрд руб. на срок до трех лет. Эти деньги можно направить на строительство и реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории Москвы, закупить новое оборудование и приобрести права на результаты интеллектуальной деятельности.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что почти тысяча московских компаний получили в прошлом году финансовую поддержку на создание высокотехнологичных решений. Общая сумма составила более 3,5 миллиарда рублей.

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