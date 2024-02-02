Киевский режим ничем не гнушается

Теракты Киева против российских мирных граждан нужны для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом российской армии.

Глава Минобороны отметил, что украинские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан. Об этом свидетельствует атака ВСУ на российский транспортный самолет с военнопленными Украины, подлежащими обмену, сообщает ТАСС.

Это говорит о циничном характере действий Киева, который ради достижения корыстных целей готов пойти на любые преступления, резюмировал Шойгу.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки, а США и Великобритания осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой.

При этом Киев распространял инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями. Однако в МИД России подчеркнули, что Международный суд ООН не поддался на эти заверения, а также принципиально отказался признавать Российскую Федерацию государством-агрессором.

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