Шойгу рассказал о подготовке к голосованию военных в зоне СВО

Этому уделяется особое внимание

Министерство обороны России детально прорабатывает вопросы участия военнослужащих и гражданского персонала армии в предстоящих президентских выборах. Об этом в пятницу, 2 февраля, рассказал руководитель военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр подчеркнул, что особое внимание уделяется обеспечению голосования личного состава в зоне специальной военной операции, поскольку предстоящие выборы президента России станут самым значимым событием года в политической жизни страны.

Шойгу напомнил, что голосование будет трехдневным — с 15 по 17 марта, а подготовка к нему уже вступила в завершающую фазу, сообщает ТАСС.

Ранее в Центризбиркоме рассказали, что численность избирателей по состоянию на 1 января 2024 года в России составляет 112 309 947. Впервые в этом показателе учтены четыре новых российских региона. Еще 1 890 863 российских избирателей проживают в других государствах, в городе Байконур — 11 924 человек.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что график Владимира Путина как президента России является приоритетом, а на предвыборные мероприятия остается не так много времени. Также спикер Кремля подчеркивал, что в расписании российского лидера специальная военная операция и связанные с ней события остаются приоритетными.

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