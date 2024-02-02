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Песков объяснил, от чего зависит передача Киеву тел пленных ВСУ с Ил-76

14:48
  • пятница
  • 02 февраля 2024

На Украине утверждают, что направили соответствующий запрос в Москву

Вопрос передачи Киеву останков погибших в катастрофе Ил-76 украинских военнопленных находится исключительно в компетенции российских следственных органов. Такое заявление сделал в пятницу, 2 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Стало известно содержание последнего сообщения бортмеханика сбитого Ил-76

Спикер Кремля напомнил, что в России продолжается расследование уголовного дела о террористическом акте, жертвами которого стали, в том числе, 65 украинских пленных.

В ходе следствия "все режимы определяют только следственные органы", цитирует Пескова "Интерфакс".

Комментарий Дмитрий Пескова последовал за заявлением представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова о том, что его страна "обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел" к российским властям, но пока якобы без ответной реакции.

Российский лидер Владимир Путин назвал совершенно очевидным, что именно украинские военные сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов ВСУ. Президент отметил, что ему неизвестно, "специально они сделали это или по ошибке".

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