На врача, насмехавшейся над сыном погибшего на СВО, заведут уголовное дело

Дело контролирует Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против педиатра московской поликлиники, которая во время приема негативно отзывалась о Вооруженных силах России.

На прием к врачу пришла мама с семилетним сыном, отец которого погиб в зоне проведения специальной военной операции. На осмотре ребенок начал капризничать. Вдова призналась, что мальчик тяжело переживает утрату отца.

На слова женщины педиатр отреагировала насмешкой, заявив, что мужчина "являлся законной целью для Украины", передает telegram-канал Mash. По итогам врачебного осмотра мать ребенка написала заявление в полицию.

Столичный СКР начал процессуальную проверку. Ход и результаты предварительного следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.

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