Путин: Единение граждан гарантирует победу России

Масштабный форум "Все для Победы" открылся в Туле

Активное участие жителей России в помощи бойцам, участвующим в СВО, свидетельствует о единстве в обществе и гарантирует победу страны. Сегодня об этом заявил в Туле Владимир Путин. Президент встретился с активом участников форума "Всё для Победы!", который проходит в городе оружейников.

Форум "Всё для Победы!" - место, где встретились люди, вроде бы не военные, но без которых будущая победа невозможна. Это волонтеры и медики, помогающие солдатам в зоне СВО. Изобретатели и инженеры, работающие над модернизацией военной техники, военные журналисты. Более 500 участников со всей страны.

Ещё работники тыла: сотрудники оборонных предприятий, строители фортификационных сооружений и работники организаций жизнеобеспечения и даже бойцы так называемых швейных батальонов - те, кто изготавливают одежду и маскировочные сети для бойцов. Название шутливое, но работа очень важная и незаменимая. Владимир Путин встретился с активистами форума. Президент подчеркнул: то что они делают, не только приближает тот самый день победы, но и является важным звеном экономики страны.

"В этой большой работе невозможно добиваться успеха, невозможно добиваться побед, если нет поддержки, причём, поддержки самой разной, разносторонней. В этой связи, конечно, самый основной вклад в общую работу вносят предприятия ОПК, оборонно-промышленного комплекса. Это большая часть нашей промышленности, большая, огромная армия людей, которые работают в этой сфере", - заявил Путин.

Президент озвучил такие данные: производство самого необходимого - бронезащиты для бойцов - выросло в 10 раз, а обмундирования - в 2,5 раза. В разы увеличилось количество бронетехники и других средств ведения вооруженной борьбы, авиационных средств, ракетной техники, в том числе и высокоточного вооружения дальнего радиуса действия.

По словам президента, целый ряд современных образцов отлично зарекомендовал себя в зоне проведения СВО. В первую очередь, речь идёт о системах противовоздушной обороны. За зенитно-ракетными комплексами "Панцирь" очередь выстроилась из иностранных покупателей. ЗРК расходятся как горячие пирожки. Экспорт, конечно, не в ущерб собственным потребностям. Планируется дозагрузить оборонную промышленность заказами для восполнения запасов.

Немаловажен и факт, что вместе с ростом заказов на оружие предприятия оборонно-промышленного комплекса за полтора года на 27 процентов увеличили выпуск гражданской продукции. Она стала конкурентоспособной и востребованной.

Отдельно Владимир Путин отметил самоотверженную работу военных медиков. Как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в полевых госпиталях и смежных гражданских больницах. Что, впрочем, нисколько не уменьшает заслуг других профессий.

Активисты форума рассказали Владимиру Путину случаи из практики, которые поразили сначала их самих. А теперь пришло время удивляться и президенту, и всей стране.

Вообще Владимир Путин считает, что здесь неплохо бы было восстановить ряд государственных наград – например, Ордена трудовой доблести. Кавалеров стало бы немало, считает президент.

Форум "Всё для Победы!" в Туле, городе оружейников, собрал много людей, которые так или иначе связаны с проведением специальной военной операции. У них накопилось немало вопросов, которые они задали Владимиру Путину.

Путин добавил: социальные вопросы - они чуть ли не самые главные. Поэтому в перспективе будут работать и думать над дальнейшим повышением заработной платы, решением жилищных вопросов, вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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