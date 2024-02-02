США скидывают на Европу бремя финансирования Киева

Для Вашингтона сейчас важнее Ближний Восток

Ирану не следует вступать в прямой военный конфликт с США. Об этом заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Ну а из Вашингтона приходят сообщения, что американская администрация согласовала планы ударов по проиранским целям в Ираке и Сирии в качестве ответа на гибель своих военных. Эксперты приходят к выводу, что для США сейчас важнее Ближний Восток, и бремя накачивания деньгами киевский режим они спихивают на Европу.

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Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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