Решение действует со 2 февраля 2024 года

Режим чрезвычайной ситуации отменен в Донецкой Народной Республике указом главы региона Дениса Пушилина. Документ опубликован в пятницу, 2 февраля.

В соответствии с указом Пушилина на территории региона вместо режима ЧС установлен режим повышенной готовности, сообщает ТАСС.

Донецкая Народная Республика пережила множество обстрелов и диверсий со стороны украинских боевиков. 21 января ВСУ нанесли удар по городскому рынку региональной столицы. В результате в Донецке погибли 27 человек. Удар ВСУ по Донецку осудил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, подчеркнув, что атаки на гражданских лиц запрещены по международному гуманитарному праву.

При этом Киев распространял инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются террористическими организациями. Однако в МИД России подчеркнули, что Международный суд ООН не поверил этим обвинениям, а также отказался признавать Российскую Федерацию государством-агрессором.

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